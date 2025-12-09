  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

نقش تعیین‌کننده بانوان در ترویج فرهنگ اهدای خون

نقش تعیین‌کننده بانوان در ترویج فرهنگ اهدای خون

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اهدای خون، نقش بانوان در مشارکت اجتماعی را برجسته دانست و بر ضرورت افزایش حضور آنان و جوانان در این مسیر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از بانوان اهداکننده خون که با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، مریم میرزاده روز زن را تبریک گفت و یادآور شد که خون اهدایی بسیاری از بیماران از جمله مبتلایان به سرطان، تالاسمی، مادران باردار و بیماران نیازمند عمل جراحی را از خطر جدی نجات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان انتقال خون بر پایه همراهی مردم فعالیت می‌کند، تأکید کرد: نمونه‌های متعدد مشارکت مردمی در بحران‌ها نشان می‌دهد که همبستگی اجتماعی نقش بی‌بدیلی در تأمین ذخایر خونی دارد.
به گفته وی، همین پشتوانه مردمی است که توانسته نیاز مراکز درمانی را در شرایط دشوار نیز تأمین کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود نقش بانوان را برجسته و در عین حال کمرنگ دانست و اعلام کرد: سهم مشارکت آنان در کرمانشاه تنها ۷ درصد و در سطح کشور کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در ترویج فرهنگ اهدای خون نقش‌آفرین باشند.

میرزاده با اشاره به کاهش حضور جوانان در پایگاه‌های اهدای خون و همچنین محدودیت‌های پزشکی مربوط به دفعات اهدای خون بانوان، افزود: این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده‌تر است. او گفت کاهش ذخایر خونی در فصل‌های سرد سال اهمیت مشارکت پیوسته مردم را دوچندان می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خون‌های اهدایی در استان مصرف می‌شود و مازاد آن به سایر استان‌های نیازمند ارسال می‌گردد، از همه اقشار به‌ویژه بانوان خواست برای حفظ و تقویت ذخایر خونی، اهدای خون را به یک رفتار مستمر و مسئولانه اجتماعی تبدیل کنند.

کد خبر 6683744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بهترین حالت ان است که هر شخصی خون خود را در زمان جوانی اهدا کند و در بانک خون نگهداری شود تا در موقعی خدای ناکرده نیاز شد از خون خود ان شخص استفاده کنند مثلا از شصت سال به بعد اهدای خون برای شخص کلا ممنوع است چون بدن خون سازی نمیکنداهدا کنندگان خون نیز غذای مناسبی برای جبران خون خود نمیخورند دولت باید مقادیری مواد غذایی مغذی در اختیار اهدا کننده قرار دهد تا خون بدنش کامل جبران شودگرفتن خون افرادبدون توجه به سلامتی فرد پس از اهدا کاملا دور از انسانیت است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها