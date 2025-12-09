به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از بانوان اهداکننده خون که با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، مریم میرزاده روز زن را تبریک گفت و یادآور شد که خون اهدایی بسیاری از بیماران از جمله مبتلایان به سرطان، تالاسمی، مادران باردار و بیماران نیازمند عمل جراحی را از خطر جدی نجات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان انتقال خون بر پایه همراهی مردم فعالیت می‌کند، تأکید کرد: نمونه‌های متعدد مشارکت مردمی در بحران‌ها نشان می‌دهد که همبستگی اجتماعی نقش بی‌بدیلی در تأمین ذخایر خونی دارد.

به گفته وی، همین پشتوانه مردمی است که توانسته نیاز مراکز درمانی را در شرایط دشوار نیز تأمین کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود نقش بانوان را برجسته و در عین حال کمرنگ دانست و اعلام کرد: سهم مشارکت آنان در کرمانشاه تنها ۷ درصد و در سطح کشور کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در ترویج فرهنگ اهدای خون نقش‌آفرین باشند.

میرزاده با اشاره به کاهش حضور جوانان در پایگاه‌های اهدای خون و همچنین محدودیت‌های پزشکی مربوط به دفعات اهدای خون بانوان، افزود: این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده‌تر است. او گفت کاهش ذخایر خونی در فصل‌های سرد سال اهمیت مشارکت پیوسته مردم را دوچندان می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خون‌های اهدایی در استان مصرف می‌شود و مازاد آن به سایر استان‌های نیازمند ارسال می‌گردد، از همه اقشار به‌ویژه بانوان خواست برای حفظ و تقویت ذخایر خونی، اهدای خون را به یک رفتار مستمر و مسئولانه اجتماعی تبدیل کنند.