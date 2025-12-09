مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های خونی و اهمیت مشارکت مردمی در اهدای خون، تیم سیار خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده در شهرستان هرسین مستقر خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تیم روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در محل بیمارستان شهدای هرسین پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود و تمامی شرایط لازم برای انجام یک اهدای خون ایمن و استاندارد فراهم شده است.

میرزاده تصریح کرد: مشارکت مردم نیک‌اندیش هرسین در این اقدام انسان‌دوستانه نقش مهمی در کمک به بیماران نیازمند، مصدومان حوادث، بیماران خاص و افرادی که در شرایط اورژانسی به فرآورده‌های خونی نیاز دارند، ایفا می‌کند و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به شرایط حضور در این برنامه بیان کرد: از تمامی داوطلبان اهدای خون درخواست می‌شود هنگام مراجعه حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و ثبت اطلاعات با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه تلاش دارد با اعزام تیم‌های سیار به شهرستان‌ها و مناطق مختلف، دسترسی عادلانه مردم به مراکز خون‌گیری را افزایش داده و زمینه مشارکت گسترده‌تر هم‌استانی‌ها در این اقدام خیرخواهانه را فراهم کند.

میرزاده در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم شریف استان کرمانشاه تأکید کرد: حضور پررنگ شهروندان در این برنامه‌ها پشتوانه‌ای مطمئن برای نظام سلامت استان است و امید می‌رود مردم نوع‌دوست هرسین همانند گذشته با استقبال گرم خود، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.