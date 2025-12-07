مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ بهمنظور خدمترسانی به مردم نوعدوست شهرستان اسلامآبادغرب در این شهرستان مستقر میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه این برنامه با همراهی و مشارکت مردم همواره نقش مؤثری در تأمین خون مورد نیاز بیماران دارد، افزود: تیم سیار انتقال خون در این روز در محل بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده دریافت خونهای اهدایی شهروندان است.
وی ادامه داد: اهدای خون یک اقدام انسانی و خداپسندانه است که میتواند جان سه انسان را نجات دهد و حضور مردم نیکاندیش شهرستان اسلامآبادغرب در این برنامه، نقشی تعیینکننده در پاسخ به نیاز مراکز درمانی ایفا میکند.
میرزاده تصریح کرد: خون اهدایی شهروندان سرمایهای گرانبها برای نجات بیماران نیازمند به فرآوردههای خونی است و پذیرای اهدای خون شما سروَران گرامی خواهیم بود. همچنین همراه داشتن کارت ملی برای حضور در فرآیند اهدای خون الزامی است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت استمرار اهدای خون در فصول مختلف سال بیان کرد: روابط عمومی ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه از تمامی شهروندان واجد شرایط دعوت میکند با حضور در این برنامه انساندوستانه، یاریگر بیماران و مراکز درمانی باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در چنین برنامههایی نشاندهنده فرهنگ بالای نوعدوستی و همبستگی اجتماعی در استان کرمانشاه است و امیدواریم با استقبال خوب مردم اسلامآبادغرب، ذخایر خونی استان تقویت شود.
نظر شما