مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش مردم در نجات جان بیماران نیازمند به خون اظهار داشت: اهدای خون همواره یکی از جلوه‌های بارز همبستگی اجتماعی و نوع‌دوستی مردم استان کرمانشاه بوده و خوشبختانه همشهریان ما در مقاطع مختلف، همراهی ارزشمندی با سازمان انتقال خون داشته‌اند.

وی افزود: با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی و اهمیت حفظ ذخایر ایمن خون، تیم سیار خون‌گیری انتقال خون استان روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ به شهرستان گیلانغرب اعزام می‌شود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این منطقه فراهم شود.

به گفته مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه: این پویش از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان الزهرا (س) شهرستان گیلانغرب برگزار خواهد شد و تمامی همشهریان واجد شرایط می‌توانند با حضور در محل، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.

میرزاده با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و همراه داشتن مدارک لازم تصریح کرد: از اهداکنندگان عزیز انتظار می‌رود برای تسهیل در روند پذیرش، حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند اهدای خون با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به شعار این پویش گفت: اهدای خون، اهدای زندگی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چندین بیمار را نجات دهد؛ از همین رو از مردم شریف و همیشه همراه شهرستان گیلانغرب دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، یاری‌گر بیماران و نیازمندان به خون باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی لازم را درخصوص برنامه‌های سیار اهدای خون انجام می‌دهد و امیدواریم با مشارکت حداکثری مردم، دغدغه‌ای از بابت تأمین خون سالم در مراکز درمانی استان وجود نداشته باشد.