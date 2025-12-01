مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور تسهیل دسترسی شهروندان شهرستان روانسر به خدمات اهدای خون، تیم سیار انتقال خون استان روز سهشنبه ۱۱ آذرماه در محل ساختمان جمعیت هلالاحمر این شهرستان استقرار مییابد.
به گفته وی، این استقرار بخشی از برنامههای دورهای سازمان برای تأمین ذخایر حیاتی خون و فرآوردههای آن است.
وی با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی استان کرمانشاه به انواع گروههای خونی افزود: مشارکت مردم روانسر نقش مهمی در تقویت ذخایر خونی خواهد داشت و حضور داوطلبان، بهویژه گروههای خونی کمیاب، میتواند نیازهای درمانی مراکز بیمارستانی را پوشش دهد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: شهروندانی که قصد اهدای خون دارند باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا روند پذیرش، احراز هویت و ثبت اطلاعات بهصورت دقیق و سریع انجام شود.
وی افزود: رعایت این موضوع موجب تسریع فرآیند خدمترسانی و حفظ استانداردهای ایمنی خواهد شد.
میرزاده با تأکید بر اهمیت رعایت شرایط قبل از اهدای خون گفت: داوطلبان لازم است پیش از مراجعه از مصرف غذای سبک و مایعات کافی اطمینان داشته باشند و در صورت ابتلاء به سرماخوردگی یا مصرف برخی داروها از مراجعه خودداری کنند تا سلامت خون اهدایی تضمین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انسانی و ضروری برای نجات جان بیماران است و سازمان انتقال خون امیدوار است با مشارکت شهروندان روانسر، ذخایر خونی استان در وضعیت مطلوب باقی بماند و پاسخگوی نیاز بیماران در شرایط مختلف باشد.
