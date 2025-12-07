انتقال خون کرمانشاه سه سال متوالی در رتبه برتر کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر نقش حیاتی سازمان انتقال خون در تأمین خون و فرآوردههای خونی، اظهار کرد: سازمان انتقال خون به عنوان تنها منبع تأمینکننده خون، جز زیرساختهای حیاتی نظام سلامت است و با وجود پیشرفتهای علمی، هنوز هیچ جایگزینی برای خون و فرآوردههای آن کشف نشده است.
وی بقا و حیات سازمان انتقال خون را منوط به حضور اهداکنندگان داوطلب دانست و افزود: بیماران زیادی از جمله مبتلایان به تالاسمی، سرطان، افرادی که جراحی، تصادف و یا پیوند مغز استخوان داشتهاند، نیازمند این فرآوردههای حیاتی هستند.
میرزاده با اشاره به جایگاه برتر سازمان انتقال خون ایران در جهان و انجام کلیه فرآیندها طبق دستورالعملهای کشورهای پیشرفته، گفت: خوشبختانه طی بررسیهای فنی، اداری و مالی صورت گرفته، انتقال خون استان کرمانشاه با نمره بالا در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و شش ماهه اول ۱۴۰۴ جز استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
اجرای آزمایشهای پیشرفته برای تضمین سلامت خون
مدیرکل انتقال خون کرمانشاه در خصوص اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامت خون اهدایی تصریح کرد: تمام خونهای اهدایی بدون استثنا تحت آزمایشهای غربالگری روتین (شامل هپاتیت B و C، HIV و سوزاک) قرار میگیرند. علاوه بر این، از شهریورماه سال گذشته آزمایش پیشرفته NAT برای کوتاه کردن دوره پنجره ویروس و تشخیص زودهنگام بیماریها در تهران به صورت متمرکز انجام میشود.
وی افزود: همچنین، فرآیندهایی چون تعیین گروه خونی و آزمایشهای سیفلیس در استان ما بیش از یک سال است که با استفاده از دستگاههای اتوماتیک پیشرفته صورت میگیرد که حساسیت و دقت کار را به شدت بالا برده و میزان خطا را کاهش داده است.
میرزاده با اشاره به برنامه کشوری پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز گفت: طی چهار سال اخیر حدود ۱۵۰۰ نفر در استان کرمانشاه برای اهدای سلولهای بنیادی ثبتنام کردهاند. این فرآیند از سن ۱۸ تا ۵۰ سال انجام میشود و نمونهگیری و ذخیره اطلاعات ژنتیکی به صورت متمرکز در بانک اطلاعاتی تهران نگهداری میشود.
وی با بیان اینکه اهدای سلولهای بنیادی به روش نوین از خون محیطی (مشابه دستگاه پلاک فرزیس) انجام میشود که عوارض و درد روش قدیمی پیوند مغز استخوان را ندارد، ادامه داد: در سال گذشته، یکی از اهداکنندگان سلولهای بنیادی استان با یک کودک بیمار مطابقت ژنتیکی پیدا کرد و پیوند با موفقیت انجام شد.
ضرورت افزایش مشارکت بانوان و جوانان
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با ارائه آماری از اهدای خون، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۸ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند که ۶.۹ درصد آنان را بانوان تشکیل میدادند. در هشت ماهه سال جاری نیز این آمار به ۷.۱ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه میانگین اهدای خون بانوان در کشور زیر پنج درصد است و استان کرمانشاه جز استانهای برتر است، تأکید کرد: با توجه به اینکه بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و آمارها نشاندهنده سلامت بالاتر آنهاست، نیاز است که مشارکت بانوان در اهدای خون افزایش یابد.
میرزاده با بیان اینکه اهدای خون برای بانوان هیچ ضرری ندارد و تنها محدودیت آنها اهدای خون حداکثر سه بار در سال است، خواستار افزایش جذب اهداکنندگان جوان (زیر ۳۵ سال) برای جایگزینی نسلی اهداکنندگان و حفظ پایداری ذخایر خون شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتقال خون کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار واحد و در هشت ماهه سال جاری بیش از ۶۹ هزار واحد خون و فرآورده را تحویل مراکز درمانی استان داده و صددرصد پاسخگو بوده است. همچنین در قالب شبکه ملی خونرسانی، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۰۰۰ واحد و در سال جاری بیش از ۵۷۰۰ واحد خون و فرآورده به استانهای دیگر ارسال شده است. میرزاده تأکید کرد: انتقال خون و فرآوردههای خونی در شرایط فعلی فقط در داخل کشور استفاده میشود و امکان ارسال آن به خارج از کشور وجود ندارد.
در خصوص مراکز خصوصی پلاسما فرزیس، میرزاده تصریح کرد: این مراکز زیر نظر سازمان انتقال خون نبوده و مجوز خود را از غذا و دارو دریافت میکنند، اما این سیستم پرداخت وجه به اهداکنندگان، سیستم اهدای داوطلبانه سازمان انتقال خون را خدشهدار میکند.
