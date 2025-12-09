به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با اشاره به شرایط ویژه موجود اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های متعدد، به‌واسطه هم‌افزایی و همدلی شکل‌گرفته، عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است و این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیران برای رفع مشکلات پیش‌رو است.

وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر اقدامات و پیشرفت‌های قابل توجهی در استان رقم خورده است، افزود: روند فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف کاملاً محسوس بوده و چرخه خدمت‌رسانی با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم با جدیت در حال حرکت است.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به مشکلات دیرینه حوزه فاضلاب در سطح استان تصریح کرد: خوشبختانه پس از سال‌ها این روند جان تازه‌ای گرفته و طرح‌های مرتبط یکی پس از دیگری وارد مراحل اجرایی و مسیر رضایت‌بخش شده‌اند.

وی همچنین وضعیت پسماند استان را رو به سامان توصیف و اعلام کرد: حوزه پسماند در ریل پیشرفت قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع شود.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به حجم سه‌هزار تنی زباله تولیدی روزانه در استان گفت: برای دفن یک‌سوم این میزان زباله هیچ محل استانداردی وجود ندارد و ضرورت دارد تمهیدات لازم برای این معضل اندیشیده شود؛ موضوعی که در شهرستان نکا نیز ده‌ها هکتار از اراضی آن را تحت تأثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین سایت مدرن مدیریت زباله استان در شهرستان بهشهر تکمیل شده و در این مرکز ۸۰ درصد پسماندها بازیافت می‌شود. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در مرکز زباله‌سوز ساری پردازش خواهد شد که نتیجه آن تولید کود درجه‌یک و استاندارد است.

دادبود با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده در حوزه‌های حمل‌ونقل، فاضلاب، آب شرب، کشاورزی، صنعت و انرژی گفت: طرح‌های در دست اجرا در این بخش‌ها به‌زودی ثمرات خود را نشان داده و مردم از نتایج این اقدامات بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین از آغاز فاز توسعه‌ای نیروگاه‌های استان خبر داد و افزود: با تمرکز بر حوزه انرژی و توسعه نیروگاه‌های گازی و خورشیدی، بخش عمده‌ای از چالش‌های این بخش برطرف خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار در پایان به مسئله بازگشایی مسیر دسترسی نکا به دریا اشاره کرد و گفت: این مطالبه مهم مردم با پیگیری‌های مکرر و رایزنی‌های مؤثر استاندار مازندران در آستانه تحقق قرار گرفته و پس از طی مراحل اداری به‌طور رسمی اجرایی خواهد شد.