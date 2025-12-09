  1. استانها
محبوبی: تصادف در محور سلماس - خوی و سلماس - ارومیه ۸ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تصادف در محور سلماس- خوی و سلماس- ارومیه ۸ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود:گزارشی مبنی بر تصادف دو خودرو سمند و پژو slx در محور ارومیه-سلماس (روبروی شرکت اروم فولاد) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: با اعلام این حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات واکنش سریع استان بلافاصله به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین گزارشی مبنی انحراف از جاده خودروی پرشیا در محور سلماس _ خوی (سه راهی روستای شکریازی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

