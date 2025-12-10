فوت ۲۴۶ موتورسوار در تهران از ابتدای ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سجاد خسروی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به بررسی وضعیت تردد موتورسیکلت‌سواران در معابر بزرگراهی پایتخت، اظهار کرد: مطابق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تمامی قوانین و مقررات حمل و نقل و عبور و مرور برای موتورسیکلت‌ها نیز لازم‌الاجراست.

وی افزود: بر اساس بند ۹۲ ماده ۱ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موتورسیکلت وسیله‌ای برای حمل انسان دارای نیروی محرکه است و کوچک بودن یا پایین بودن حجم موتور، هیچ‌گونه معافیتی در رعایت قوانین ایجاد نمی‌کند. همچنین مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامه، رانندگی با هر نوع موتورسیکلت مستلزم داشتن گواهینامه است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ میزان حوادث مربوط به موتورسواران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون را بیش از ۲۶ هزار فقره اعلام و خاطرنشان کرد: از این تعداد، حدود ۱۲ هزار فقره منجر به جرح و ۲۴۶ فقره منجر به فوت شده است.

به گفته این مسئول، از میان این تعداد فوتی، ۱۴۲ مورد در معابر بزرگراهی، ۹۱ فقره در خیابان‌های اصلی، ۶ فقره در تونل‌ها و هفت فقره در خیابان‌های فرعی رخ داده است. همچنین ۱۳ فقره از تصادفات فوتی در خطوط ویژه تردد اتوبوس به وقوع پیوسته است.

سرهنگ خسروی با اشاره به برخوردهای پلیس با تخلفات موتورسواران اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف کلاه ایمنی، ۶۰۰ هزار تخلف عبور از محل ممنوع، ۲۸۲ هزار تخلف توقف در پیاده‌رو و بیش از ۴۰۰ هزار تخلف مربوط به پلاک اعمال قانون شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از کلاه ایمنی یادآور شد: کلاه ایمنی، کلاه زندگی است» از موتورسواران خواست: حتی برای مسیرهای کوتاه بدون کلاه ایمنی تردد نکنند و از ورود با موتورسیکلت به بزرگراه‌ها و تونل‌ها خودداری کنند، زیرا این معابر اساساً برای تردد موتورسیکلت طراحی نشده و ایمنی در آن‌ها برای موتورسواران پایین و غیرقابل تضمین است.