گردنه مایین بلاغ همچنان درگیر بارش برف است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارشهای دریافتی از راهداران مستقر در محورهای مواصلاتی و رصد دوربینهای نظارت تصویری، گردنه مایین بلاغ در محور تکاب–شاهین دژ همچنان درگیر بارش برف است. همچنین در محور ماکو– بازرگان بارش برف و لغزندگی سطح جاده گزارش شده است.
در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش پراکنده باران، کاهش دید و مه آلودگی, بهویژه در مسیرهای کوهستانی مشاهده میشود. با توجه به تداوم برف و سردی هوا، احتمال یخبندان در ساعات آتی بسیار بالا است؛ لذا از رانندگان درخواست میشود سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
توصیههای مهم رانندگی در شرایط زمستانی
از مردم عزیز و کاربران جادهای انتظار داریم ضمن همکاری با خادمین راهدار خود همراه داشتن زنجیرچرخ و استفاده در نقاط لغزنده.
پرهیز از ترمز ناگهانی و رعایت فاصله طولی مناسب.
روشن نگه داشتن چراغها حتی در روز بهمنظور افزایش دید.
خودداری از سبقتهای غیرضروری در مه و برف.
حرکت با باک نیمهپر و همراه داشتن وسایل ضروری زمستانی.
رانندگان، لطفاً با احتیاط کامل تردد کرده و آخرین اطلاعات جادهای را از سامانه ۱۴۱ دریافت کنید.
نظر شما