هشدار سطح زرد هواشناسی هرمزگان صادر شد

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش و دریا، از مردم خواست تا از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و دریا خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از شهروندان هرمزگانی خواست در روزهای آینده آماده مواجهه با شرایط جوی نامساعد باشند.

وی افزود: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، از روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تا دوشنبه ۲۴ آذر، سامانه‌ای بارشی فعال شده و موجب افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و احتمال تگرگ در سطح استان خواهد شد. شدت بارش‌ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطق غربی، ارتفاعات و جزایر و از جمعه تا دوشنبه در تمامی مناطق استان پیش‌بینی شده است.

حسن‌زاده با اشاره به مخاطرات این شرایط جوی از جمله احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی و آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی، به مردم توصیه کرد: از تردد و اقامت در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند، از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز نمایند.،نسبت به استحکام سازه‌های سبک و سقف‌ها اطمینان حاصل کنند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را به عمل آورند و از محصولات کشاورزی در برابر وزش باد و تگرگ محافظت کنند.

وی همچنین به هشدار سطح زرد دریایی اشاره کرد و گفت: همزمان با این سامانه، از فردا سرعت باد در خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید که موجب اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان از صیادان، مالکان شناورهای سبک و مسافران دریایی خواست: از تردد با شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی دریایی به‌ویژه در مناطق یادشده خودداری کنند، از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و سایر شناورها نیز با رعایت کلیه تمهیدات ایمنی تردد کنند.

