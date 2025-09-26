نوسازی ۵۰ مدرسه سنگی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

بهمن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سطح استان حدود ۷۵ مدرسه سنگی وجود دارد که نیازمند بازسازی و بهسازی هستند. این مدارس عمدتاً در مناطق محروم و روستایی قرار دارند و ارتقای زیرساختهای آموزشی در آنها از اولویتهای آموزش و پرورش استان است.
وی افزود: بر اساس تفاهمنامهای که با سازمان بسیج سازندگی کشور و مجموعه بازسازان بسیج سازندگی استان منعقد شده، مقرر شده است که ۵۰ واحد از این مدارس با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، گروههای جهادی و ستاد بسیج سازندگی استان، در مدت یکسال آینده نوسازی و تجهیز شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار گفت: نوسازی مدارس سنگی نهتنها به ارتقای کیفیت آموزش کمک میکند، بلکه موجب افزایش انگیزه تحصیلی دانشآموزان و کاهش نرخ ترک تحصیل در این مناطق خواهد شد.
خدادادی ادامه داد: این طرحها با هدف ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برای تحصیل دانشآموزان اجرا میشود و آموزش و پرورش استان با تمام ظرفیت در مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی گام برمیدارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی نهادهای انقلابی و جهادی در اجرای این پروژهها اظهار امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، شاهد بهرهبرداری کامل از این مدارس در موعد مقرر باشیم و گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن آموزشی برداشته شود.
