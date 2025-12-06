به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم بجانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی صباشهر با اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی در مناسبتهایی همچون ۱۳ آبان، هفته تربیتبدنی و هفته بسیج، از تلاشهای مجموعه شورای اسلامی شهر، کمیسیون فرهنگی شورا، شهرداری، بسیج، نیروی انتظامی و سایر دستاندرکاران تقدیر کرد و این اقدامات را موجب افزایش رضایتمندی شهروندان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد این روند مطلوب در مناسبتها و برنامههای آتی نیز با قوت بیشتری استمرار یابد.
در ادامه، حسین واژیر شهردار صباشهر نیز با بیان اینکه اجرای موفق برنامههای فرهنگی حاصل تعامل و همراهی نزدیک امام جمعه، شورای شهر، کمیسیون فرهنگی و بسیج با مجموعه شهرداری است، از آمادگی شهرداری برای ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی و اجرای برنامههای پیش رو خبر داد.
همچنین وحید جعفری طاوسلو رئیس شورای اسلامی شهر، حمید حسنی رئیس کمیسیون فرهنگی، داود نعیمی نایب رئیس شورا و احد قنبری، هادی رمضانخانی و فهیمه صالحی اعضای شورای اسلامی، با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود برنامهها، بر مردمی بودن فعالیتهای فرهنگی و افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کردند.
در ادامه این نشست، ناصر جاهد فرمانده حوزه بسیج حبیب ابن مظاهر (ع) صباشهر و اسماعیل صادقزاده معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری صباشهر گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه و دیدگاههای خود را در خصوص برنامههای آینده مطرح کردند.
در پایان، برنامهریزی لازم برای برگزاری مراسم ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، شناسایی و تجلیل از نویسندگان، رونمایی از پلتفرم «صباشهرمن» و همچنین مراسم ولادت حضرت علیابنابیطالب (ع) انجام شد.
