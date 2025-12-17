روشن بخش قنبری: توافقنامه اوراسیا تراز تجاری کشور را ۱۸ درصد بهبود داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر روشن‌بخش قنبری عصر چهارشنبه در سفر یک‌روزه خود به لاهیجان و در نشست میز کالایی چای با حضور فعالان این حوزه، با اشاره به فرصت‌های جدید تجاری اظهار کرد: توافقنامه منعقدشده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ۸۷ درصد کالاها را با تعرفه صفر پوشش می‌دهد، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و افزایش تراز تجاری کشور فراهم کرده است.

وی افزود: به واسطه اجرای این توافقنامه، تراز تجاری کشور در سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد بهبود یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از برگزاری نمایشگاه بزرگ اوراسیا در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۸۰۰ تیم خارجی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و تولیدکنندگان و تجار گیلان می‌توانند از این فرصت برای توسعه بازارهای صادراتی خود استفاده کنند.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به وجود ۸۳ میز کالایی در سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، تعهد بازگشت ارز یک روال طبیعی است، اما دستکاری در این فرآیند و قیمت‌گذاری ارز در کشور ما سیاست اشتباهی بوده که نه به ثبات پایه پولی منجر شده و نه به ثبات ارزی.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت، ارز را به عنوان ابزاری برای توسعه مبادلات تجاری می‌بیند، اما رویکرد بانک مرکزی در استفاده از ارز متفاوت است و همین اختلاف نگاه، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی باید به توازن خروج و بازگشت ارز منجر شود، گفت: متأسفانه در اجرا، آدرس اشتباه داده شده و در واقع رانت اصلی در واردات است نه صادرات.

روشن‌بخش قنبری خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ورود بیشتر ارز به کشور هستیم، باید مشوق‌های صادراتی افزایش یابد و مسیر صادرات هموار شود تا ارز بیشتری وارد کشور شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در صادرات افزود: خام‌فروشی بدترین شیوه صادراتی است و باید تا حد امکان به سمت خلق ارزش و تکمیل زنجیره پایین‌دستی کالاها حرکت کنیم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه لاهیجان علاوه بر قطب تولید، می‌تواند پایتخت تجارت چای کشور شود، پیشنهاد داد: متناسب با ظرفیت هر شهرستان، «تم محصولی» برای جذب گردشگران تعریف شود. در حوزه چای، زنجیره پایین‌دستی به‌درستی تکمیل نشده و همان رویکردی که سال‌ها در مورد نفت و معادن اعمال شده، در خصوص چای و بادام نیز تکرار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی و برنامه‌ریزی مدون، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این محصول پرمصرف در جهان باشیم.

روشن‌بخش قنبری در پایان از اختصاص یارانه ۵۰ درصدی برای حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد و گفت: سازمان توسعه تجارت ایران، ۵۰ درصد هزینه حضور تولیدکنندگان و تجار در نمایشگاه‌های خارجی را تقبل می‌کند.