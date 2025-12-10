جاده های کهگیلویه و بویراحمد لغزنده است

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود موج بارشی کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: نخستین بارش‌های پاییزی که از عصر روز گذشته در استان آغاز شده تا فردا ادامه دارد و در برخی محورهای کوهستانی نیز احتمال بارش برف نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شروع بارش‌ها همواره با افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها همراه است، افزود: در نخستین بارش‌های پاییزی به علت وجود ذرات روغن و رسوبات باقی‌مانده روی سطح مسیر، میزان لغزندگی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و رعایت نکردن احتیاط از سوی رانندگان می‌تواند احتمال تصادفات، واژگونی‌ها و خروج از مسیر را بالا ببرد.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در چنین شرایطی، کاهش سرعت پایین‌تر از حد مجاز اعلام‌شده در تابلوها، رعایت سرعت مطمئنه و افزایش هوشیاری رانندگان از مهم‌ترین الزامات تردد ایمن است.

وی با اشاره به اینکه در ساعت ۳ و ۲۶ دقیقه صبح چهارشنبه در محدوده روستای باگ شهرستان دنا یک اتوبوس با ۱۳ سرنشین به علت تخطی از سرعت مطمئنه دچار لغزندگی واژگونی شد، ادامه داد: خوشبختانه تلفات جانی در این تصادف وجود نداشت و همه سرنشینان به کمک اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرهنگ دانایار با بیان اینکه در چند ساعت گذشته تصادفات منجر به خسارت زیاد بود، یادآور شد: رانندگان در صورت امکان و یا غیر ضروری از تردد در جاده‌ها بپرهیزند تا شاهد بروز تصادفات نباشیم زیرا در نخستین بارش‌ها سطح جاده‌ها لغزنده است.

وی با اشاره به اینکه اصرار برخی رانندگان به رسیدن در زمان مقرر، بدون توجه به شرایط نامناسب جوی، یکی از عوامل زمینه‌ساز حوادث است، گفت: رانندگان باید برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر بگیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که الزاماً پایین‌تر از سرعت‌های مصوب جاده‌ای است تردد داشته باشند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، رعایت احتیاط بیشتر، کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی با خودرو جلویی، سه اصل حیاتی برای جلوگیری از بروز حوادث در روزهای بارانی پیش رو است.