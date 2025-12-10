  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

پنجره مهر؛

بارش شدید برف در مناطق روستایی و شهری بوکان

بارش شدید برف در مناطق روستایی و شهری بوکان

ارومیه-بارش شدید برف امروز، چهارشنبه، در بوکان چهرهٔ شهر و روستاها را سفیدپوش کرد.

دریافت 33 MB
کد خبر 6684076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هژیر بادکی IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شکر خدا هزاران مرتبه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها