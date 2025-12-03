سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در هشت ماهه اخیر، آمار فوتیهای ناشی از تصادفات در محورهای استان ۱۰ درصد و آمار مصدومان نیز ۳۴ درصد کاهش داشته که نشاندهنده ارتقای فرهنگ ترافیک و افزایش نظارتهای پلیس راه است.
وی با اشاره به آغاز طرح زمستانه پلیس راه از ۲۰ آذرماه در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در این طرح، ۴۰ گشت پلیس در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند شد تا امنیت ترافیکی جادهها در فصل بارش به طور کامل برقرار شود.
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه به پیشبینی بارشها و احتمال لغزندگی سطح آسفالت، رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ، لاستیک مناسب و ابزار روشنایی را به همراه داشته باشند.
وی تأکید کرد: سالم بودن وسایل گرمایشی از جمله بخاری خودرو و دستگاه شیشهشور برای جلوگیری از یخزدگی و کاهش دید در جادهها ضروری است.
سرهنگ دانایار از شهروندان خواست قبل از سفرهای زمستانی، از سلامت خودرو و آماده بودن آن برای شرایط جوی سرد اطمینان حاصل کنند و توصیههای پلیس راه را جدی بگیرند.
