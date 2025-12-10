https://mehrnews.com/x39PTq ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۹ کد خبر 6684109 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۹ پنجره مهر؛ بارش شدید برف در منطقه منگورشرقی در مهاباد ارومیه-امروز، چهارشنبه، بارش شدید برف در منطقه منگور شرقی مهاباد، چهره روستا را سفیدپوش کرد. دریافت 20 MB کد خبر 6684109 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از بارش برف در سردشت و قطور در روز چهارشنبه بارش برف پاییزی در آوج بارش برف در آذربایجان غربی ادامه دارد؛ مه آلودگی محورهای ارتباطی پیشبینی بارشهای پراکنده تا پایان هفته در گلستان آمادگی دستگاههای خدماترسان در استقبال از فصل سرما در کوهرنگ جاده های کهگیلویه و بویراحمد لغزنده است هوای ابری در مازندران؛ کندوان ظهر باز می شود برچسبها بارش برف مهاباد هشدار هواشناسی
نظر شما