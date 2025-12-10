  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

بارش شدید برف در منطقه منگورشرقی در مهاباد

ارومیه-امروز، چهارشنبه، بارش شدید برف در منطقه منگور شرقی مهاباد، چهره روستا را سفیدپوش کرد.

    • مهدی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      چه مناظر زیبایی شده سفید پوش

