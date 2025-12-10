  1. استانها
گردنه‌های الموت و آوج در قزوین سفیدپوش شدند

قزوین- با ورود سامانه جدید جوی به استان قزوین، بارش برف در گردنه‌های الموت و آوج آغاز شده و تیم‌های راهداری برای تأمین ایمنی تردد در محورهای کوهستانی مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ورود سامانه جدید جوی به استان قزوین از صبح چهارشنبه گردنه‌های الموت و آوج سفیدپوش شد. بارش برف در ارتفاعات این دو منطقه همچنان ادامه دارد.

تیم‌های راهداری در محورهای کوهستانی مستقر شده‌اند تا با انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی، ایمنی تردد را برای خودروها تأمین کنند.

مسئولان راهداری از رانندگان خواسته‌اند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و با احتیاط تردد کنند.

گفتنی است با تداوم فعالیت این سامانه، احتمال کولاک و کاهش دید افقی در محورهای کوهستانی استان وجود دارد.

