به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ورود سامانه جدید جوی به استان قزوین از صبح چهارشنبه گردنه‌های الموت و آوج سفیدپوش شد. بارش برف در ارتفاعات این دو منطقه همچنان ادامه دارد.

تیم‌های راهداری در محورهای کوهستانی مستقر شده‌اند تا با انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی، ایمنی تردد را برای خودروها تأمین کنند.

مسئولان راهداری از رانندگان خواسته‌اند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و با احتیاط تردد کنند.

گفتنی است با تداوم فعالیت این سامانه، احتمال کولاک و کاهش دید افقی در محورهای کوهستانی استان وجود دارد.