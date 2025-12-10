به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه جدید جوی به استان قزوین از صبح چهارشنبه گردنههای الموت و آوج سفیدپوش شد. بارش برف در ارتفاعات این دو منطقه همچنان ادامه دارد.
تیمهای راهداری در محورهای کوهستانی مستقر شدهاند تا با انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی، ایمنی تردد را برای خودروها تأمین کنند.
مسئولان راهداری از رانندگان خواستهاند ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و با احتیاط تردد کنند.
گفتنی است با تداوم فعالیت این سامانه، احتمال کولاک و کاهش دید افقی در محورهای کوهستانی استان وجود دارد.
نظر شما