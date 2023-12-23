بارش برف در گردنه مله شوره/خودروها به زنجیر چرخ مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایار بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رانندگانی که قصد تردد در جاده یاسوج - شیراز را دارند، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه تردد در جاده‌های استان روان است، گفت: رانندگان باید احتیاط لازم را به دلیل لغزندگی معابر داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

دانایار اظهار داشت: رانندگان باید در جاده‌های لغزنده، فاصله طولی را رعایت کرده و از سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

وی افزود: در هنگام بارش‌ها به دلیل برف گیر بودن گردنه‌ها در استان، همراه داشتن زنجیر چرخ و البسه گرم، ضروری است و رانندگان باید بازدید فنی خودرو را انجام دهند.