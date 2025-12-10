پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۹ آذر ۱۴۰۴

  1. استانها
بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا پنجشنبه، گذر ابر در آسمان و وزش باد بر روی دریا در هرمزگان پیش بینی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق در جزایر خلیج فارس، مناطق غربی و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد شناورها بویژه سبک، صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز جمعه تا دوشنبه ۲۴ آذر فعالیت سامانه بارشی در استان بیشتر می‌شود و به تناوب در سطح استان، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، افزایش باد و مواج شدن دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: در این مدت کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی و دمای کمینه مورد انتظار است.

