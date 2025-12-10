مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، تا ظهر فردا شاهد افزایش ابر و بارشهای خفیف پراکنده در استان خواهیم بود. به تدریج از بعدازظهر فردا با تقویت سامانه، بر شدت و گستره بارشها افزوده میشود و فعالیت این سامانه تا صبح روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پس از روز جمعه تا روز شنبه، از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد، اما موج بعدی بارشها شنبه شب و روز یکشنبه وارد منطقه میشود و بارشهای مؤثری را به همراه خواهد داشت.
اصحابی همچنین درباره وضعیت دما گفت: خنکترین نقاط استان پارک ملی و اینچهبرون با حداقل دمای پنج درجه سلسیوس هستند و کمینه دمای پارک ملی گلستان امروز پنج درجه گزارش شده است. همچنین گرمترین نقطه استان روز گذشته پارک ملی با دمای ۲۰ درجه بوده است. حداقل دمای گرگان صبح امروز ۶ درجه و حداکثر دمای پیشبینی شده برای امروز ۱۵ درجه است.
