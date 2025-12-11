نسخه فارسی «بهزاد، سرآمد نگارگران ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه فارسی کتاب نفیس بهزاد توسط نشر کارنامه منتشر شد. ماهور زهرایی درباره این کتاب به خبرنگار مهر توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این کتاب در واقع مهم‌ترین پژوهش انجام‌شده درباره کمال‌الدین بهزاد به‌شمار می‌رود. عنوان اثر «بهزاد، سرآمد نگارگران ایران» بوده و حاصل بیش از سی سال پژوهش مرحوم استاد بهاری است. متأسفانه ایشان در قید حیات نبودند تا انتشار این اثر را مشاهده کنند.

وی افزود: این اثر در دو نسخه منتشر شده است. نسخه نخست در دهه ۹۰ میلادی توسط انتشارات «تاروس» در بریتانیا به زبان انگلیسی منتشر شد. نسخه کامل‌تر آن به زبان فارسی و به قلم خود استاد بهاری، توسط نشر کارنامه انتشار یافته است. در این کتاب، تمامی آثار مرتبط با دوره بهزاد بررسی شده است؛ از جمله آثار خود بهزاد، شاگردان ایشان و مجموعه آثاری که زیر نظر او شکل گرفته‌اند. این بررسی‌ها به‌صورت جامع و علمی انجام شده است.

او ادامه داد: علی‌رغم تصور برخی دوستان، نسخه فارسی ترجمه نیست، بلکه مستقیماً به قلم خود استاد بهاری نگاشته شده است. اگرچه نسخه اولیه به زبان انگلیسی بوده، اما متن فارسی اثری مستقل محسوب می‌شود.

زهرایی در توضیح ویژگی‌های چاپ این کتاب نفیس گفت: کتاب در قطع رحلی و در حدود ۳۲۰ صفحه، به‌صورت تمام‌رنگی و با قیمت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (نسخه بدون قاب) منتشر شده است. کلیه آثار با رعایت کامل حقوق کپی‌رایت و پس از مذاکره با معتبرترین موزه‌های جهان گردآوری شده‌اند. از این رو می‌توان گفت که این اثر، باکیفیت‌ترین و بهترین چاپی است که تاکنون از آثار بهزاد در سطح جهانی منتشر شده است.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم:

کتاب «بهزاد سرآمد نگارگران ایران» منبعی اصیل و پژوهشی پردامنه درباره مشهورترین نگارگر در تاریخ هنر اسلامی و ستاره درخشان آسمان نگارگری ایران «کمال الدین بهزاد (۸۶۵-۹۴۲ قمری)، است که مؤلّف جویا و کوشای آن عبادالله بهاری، با جست وجو و مطالعه در کتابخانه ها، موزه ها و مؤسسات جهانی و مجموعه های خصوصی، در طول چندین دهه و با سفر به نقاط مختلف جهان به انجام رسانده است.

در این کتاب ریشه‌های نگارگری در ایران و به خصوص سبک کمال‌الدین بهزاد بررسی شده و برای اولین بار تمامی آثار اصیل و منسوب به او و نیز برخی از آثار شاخص شاگردانش در یک کتاب گردآوری شده، و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. مهم‌تر از همه، برای درک بهتر کارهای بهزاد اهمیت نگاره های او در درک متون ادبی و عرفانی برای اول بار تشریح شده است. مؤلف در این اثر فاخر و نفیس در هفت فصل به شرح و تفسیر ۱۶۰ نگاره پرداخته و در رده بندی و تعیین تاریخ خلق این آثار تلاش بسیار کرده است.