خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_مسعود فرزانه مدیر عامل انتشارات بهنشر:انتشار این کتاب در بهنشر براساس توجه به چند اصل بود. اصل اول «موضوع روایت»: پر واضح است که مهمترین امر پس از هر جنگی روایت آن جنگ است. برای ما در انتشارات بهنشر روایتگری صحیح و حرفهای از جنگ، هم موضوعیت و هم طریقیت داشت. اما این روایت باید واقعی و مستندی صادقانه و عینی از روزهای واقعه میبود. زیرا امروزه جنگ اصلی، جنگ روایتها است و مهمترین مولفه پس از معرکهها، تصویر ذهنی مخاطبان از معرکه است. در واقع آنچه امروز در فضای رسانهای دنیا در حال وقوع است، دعوای پیش از جنگ است. در حقیقت جنگ، جنگ ارادهها است و برای شکستن ارادهها رسانه و کتاب از موثرترین ابزارها هستند. در تاریخ، جنگهای به ظاهر شکست خورده با روایت درست به موفقیتهای بزرگ رسیدهاند؛ همچنانی که عاشورا با روایت زینب سلام الله علیها در تاریخ جاودانه شد.
روایت ما از این جنگ «روایت فتح» است و برای آنکه «ابوهریرهها» تعریف این مواجهه تمدنی آخرالزمانی را تهدید نکنند و هویت تاریخی این مرز و بوم را مخدوش نسازند، باید روایتگری کار آزموده و مجرب و حرفهای انتخاب میشد.
اصل دوم «نویسنده»: در سالهای اخیر کم پیش آمده بحرانی در سطح ملی ایجاد شده باشد و «حامد هادیان» خودش را به متن آن حادثه نرسانده باشد. از سیل و زلزله و ریزش معدن تا فروریختن ساختمان پلاسکو. اما فعالیتهای او محدود به داخل مرزهای کشور نماند و با سابقه حضور در جنگهای سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و اوکراین کوله باری از دیدهها و شنیدههای گوناگون دارد و این کمک میکند تا در حیطه کاریاش صاحب سبک و نظر شود. کتاب «اردک دیوانه»جدیدترین اثر در کارنامه اوست. کتابی که حاصل مشاهدات میدانی او از نبرد دوازده روزه اسرائیل با ایران است. اولین جنگ تاریخ ایران که «خبرنگار دو دلاری» (نام یک کتاب دیگر حامد هادیان) آن را نه از مرزها بلکه از قلب پایتختش روایت میکند. او سالها جنگ را از بیرون روایت کرده بود از دونباس تا ضاحیه، از موصل تا حلب... اما به قول خودش این بار دیگر ناظر نبود؛ بخشی از میدان شده بود و این تضاد بزرگترین چالش برای این خبرنگار بحران بود و به زعم خود او این یادداشتها نتیجه کشمکشهای درونی اوست بین حرفه و وطن و میان ثبت و زیستن در جنگی که با یک صدا شروع شد نه با بیانیه و پرچم.
اصل سوم «جامعیت و کامل بودن گزارش»: برای انتشارات آستان قدس رضوی این موضوع مهم بود که گزارش ارائه داده شده از معرکه جنگ، گزارش کامل 360 درجهای باشد. 22 گزارش این کتاب دربرگیرنده اکثر مولفههای تاثیرگذار در جنگ یا وقایع مهم آن هستند؛ از جمله موضوع نقش بیبدیل رهبری در مدیریت و تدبیر بحران، بههمریختگی و آشفتگی صهیونیستها، توجه به امر رسانه و داشتن «محمد عفیفها» در معرکه و فریادهای الله اکبر خانم «سحر امامی» در ساختمان جام جم. در همین راستا طرح جلد کتاب کاملا عالمانه و عامدانه در صدد ماندگار کردن یک تصویر تاریخی از حجم سبوعیت و وحشیگری رژیم صهیونیستی در قاب جلد کتاب است و نشانگر جهالت این قوم، همچنانی که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود: «انک قوم تجهلون»
امید است این اثر که سند نسبتدار بودن انتشارات آستان قدس رضوی با انقلاب اسلامی و شهیدان گلگون کفن وطن و مردم سربلند ایران است و نشان دهنده تعهد و رسالت تاریخی نویسندگان و ادبیات است، مقبول نظر خوانندگان افتد.
