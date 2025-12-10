  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

سقوط تیر برق چوبی بر اثر صاعقه در بهمئی؛ چند منطقه دچار خاموشی شد

لیکک-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت:بر اثر وقوع صاعقه یک تیر برق چوبی در بهمئی را به آتش کشید و برق چند روستای منطقه را قطع کرد.

رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه آتش‌سوزی و سقوط یک اصله تیر برق چوبی بر اثر صاعقه در صبح چهارشنبه در بخش قلات شهرستان بهمئی خبر داد و اظهار کرد: بر اثر این حادثه، برق برخی مناطق از ساعت ۷:۳۱ صبح قطع شده و هم‌اکنون پمپ آب‌های شهری لیکک، گلخانه‌های حوزه قلات و روستاهای کندیده و کل جمشید با خاموشی مواجه هستند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی و گروه‌های اتفاقات برق بهمئی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و عملیات جابه‌جایی تیر برق و اصلاح شبکه آسیب‌دیده در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه توزیع برق می‌توانند با سامانه مرکز اتفاقات برق استان به شماره ۱۲۱ تماس بگیرند.

