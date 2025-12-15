به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستایی با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای شرایط جوی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در زمان بارندگی از لمس تیرهای برق و درختان خودداری کرده و هرگونه حادثه را فوراً به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند.

وی ضمن تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی، همه تیم‌های عملیاتی و اتفاقاتی برق از دوشنبه تا پایان دوره بارندگی‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه خاموشی یا حادثه در شبکه، به سرعت وارد عمل شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این زمینه ۶۵ اکیپ عملیاتی با ۲۶۴ نفر نیروی تخصصی و پرتلاش، و ۶۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین در همه مناطق استان سازماندهی شده‌اند تا در صورت وقوع هر گونه مشکل نسبت به آن اقدام کنند.

روستایی همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه حادثه غیرمترقبه در شبکه توزیع برق، شامل شکستگی تیرهای برق، سرقت تجهیزات شبکه، آتش‌سوزی در تجهیزات برقی یا پارگی سیم‌ها، مراتب را فوری از طریق سامانه هوشمند مرکز اتفاقات برق استان با شماره تلفن «۱۲۱» اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات لازم به‌سرعت انجام پذیرد.