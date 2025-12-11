  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

برخورد کامیون با پراید در محور بیرجند - خوسف ۴ کشته بر جای گذاشت

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه کامیون کمپرسی با سواری پراید در محور بیرجند –خوسف چهار کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امیر محمد کاظمی روز پنجشنبه اظهار کرد: ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی از وقوع حادثه رانندگی در محور"بیرجند-خوسف" دوربرگردان کویر تایر، بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

و بیان کرد: بر اثر این حادثه رانندگی، چهار نفر از سرنشینان خودرو پراید جان خود را از دست دادند.

سرهنگ کاظمی علت این تصادف را برابر نظریه کارشناسان پلیس راه، بی مبالاتی راننده کمپرسی به علت عدم رعایت حق تقدم و حرکت خلاف جهت در دوربرگردان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

محور خوسف به بیرجند از جاده‌های حادثه خیز استان خراسان جنوبی است.

