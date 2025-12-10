به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب غیبت (سلسله دروس خارج فقه آیت‌الله شیخ محسن فقیهی) به کوشش همت‌علی حسینی و سعید قلوزی در ۳۵۹ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

نواها، صداها و آنچه گوش می‌شنود، همچون خوراکی برای روح است که از آن تغذیه می‌کند. اگر این خوراک، فاسد و آلوده باشد، روح را بیمار می‌کند و انسان در مسیر سلوک به سوی پروردگارش باز می‌ماند؛ از این رو وظیفه دارد که با شناخت قوانین الهی در این باره، از شنیدنی‌ها و رفتار حرام دوری کند تا به سر منزل مقصود برسد.

فقه، دانشی است که اندیشمند و دانشمند دینی با بذل تلاش خود می‌تواند از طریق بررسی و تحلیل گزاره‌های دینی و منابع استنباطی، این قوانین انسان‌ساز را استخراج نماید تا مکلف با عمل به آن، در صراط مستقیم سلوک نماید.

کتاب حاضر، مجموعه تقریر دروس فقه آیت‌الله شیخ محسن فقیهی در باب فقهی «غیبت» است که به دست شاگردان معظم له، حجج اسلام همت‌علی حسینی و سعید قلوزی، گردآوری، تقریر و تنظیم شده است.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه کسب‌های حرام را به گونه‌های مختلفی تقسیم کرده که در قسم چهارم (کاسبی با کاری که فی‌نفسه حرام است) به تبعیت از فقهای بزرگوار، ۲۶ مورد از کارهای حرام که شأنیت کاسبی با آنها وجود دارد و به طور طبیعی کاسبی با آنها حرام است را آورده که چهاردهمین از این کارها «غیبت» است.

بحث غیبت، از کسب‌های حرام نیست؛ زیرا غیبت معمولاً سبب برای کاسبی‌کردن از سود بردن نیست، اما چون در فقه، مجال دیگری برای گفتن برخی از مباحث، همچون غیبت و… نیست به بحث مکاسب محرمه ملحق شده‌اند.



ساختار اثر

این اثر در سه فصل تألیف شده است؛ فصل اول این اثر که به «معنا و مفهوم غیبت» می‌پردازد، پس از بیان معنای غیبت از دیدگاه لغت و اصطلاح، از غیبت نقد و بررسی شده و در گفتار پایانی، هفت شرطی که برای تحقق غیبت بیان شده، آمده و لزوم آن در تحقق عنوان غیبت بررسی می‌شود.

«حکم غیبت» عنوان دومین فصل از اثر حاضر است شش دلیل آیات، روایات، اجماع، عقل، شهرت و ضرورت دین برای حکم به حرمت غیبت بیان می‌شود؛ سپس، مسائلی درباره برخی از فروعات غیبت نقد و بررسی شده که دربردارنده عناوینی اعم از غیبت غیرشیعه، گوش کردن به غیبت حرام، کفاره غیبت، وجوب ردّ غیبت، غیبت گناهی کبیره، غیبت نوجوان، و غیبت دیوانه و کودک است.

سومین و آخرین فصل از اثر حاضر به بررسی «مستثنیات غیبت» اختصاص یافته ۱۶ عنوانی را که فقها از مستثنیات غیبت دانسته‌اند در این فصل آورده شده و بررسی دقیق اجتهادی صورت گرفته است که این عناوین عبارتند از: نصیحت مشورت کننده، دادخواهی، جرح شهود و روات، ردّ دائم نسب دروغین، مذمت و رد مقاله یا ادعای باطل، دفع منکر، پیشگیری از گناه، متجاهر به فسق، شهادت علیه گناه‌کار، استفتا، بازداشتن از خطر و شر، گفتن صفت معروف، دفع ضرر، فرد معلوم‌الحال، برتری دادن اعلم، و نابودی ماده فساد.