همه چیز درباره غیبت و انواع و آثار آن

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «غیبت» (سلسله دروس خارج فقه آیتالله شیخ محسن فقیهی) به کوشش همتعلی حسینی و سعید قلوزی در ۳۵۹ صفحه از سوی بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.
کتاب حاضر، مجموعه تقریر دروس فقه آیتالله شیخ محسن فقیهی در باب فقهی «غیبت» است که به دست شاگردان معظم له، حجج اسلام همتعلی حسینی و سعید قلوزی، گردآوری، تقریر و تنظیم شده است.
فقه، دانشی است که اندیشمند و دانشمند دینی با بذل تلاش خود میتواند از طریق بررسی و تحلیل گزارههای دینی و منابع استنباطی، این قوانین انسانساز را استخراج نماید تا مکلف با عمل به آن، در صراط مستقیم سلوک نماید.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه کسبهای حرام را به گونههای مختلفی تقسیم کرده که در قسم چهارم (کاسبی با کاری که فینفسه حرام است) به تبعیت از فقهای بزرگوار، ۲۶ مورد از کارهای حرام که شأنیت کاسبی با آنها وجود دارد و به طور طبیعی کاسبی با آنها حرام است را آورده که چهاردهمین از این کارها «غیبت» است.
بحث غیبت، از کسبهای حرام نیست؛ زیرا غیبت معمولاً سبب برای کاسبیکردن از سودبردن نیست، اما چون در فقه، مجال دیگری برای گفتن برخی از مباحث، همچون غیبت و… نیست به بحث مکاسب محرمه ملحق شدهاند.
این اثر در سه فصل معنا و مفهوم غیبت، حکم غیبت و مستثنیات غیبت تألیف شده است. علاقه مندان جهت خرید حضوری میتوانند به شعب بوستان کتاب و کتابفروشیهای سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین خرید اینترنتی از طریق لینک bustaneketab.ir/book/3681/ امکان پذیر است.
