به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با هشدار درباره افزایش خطرات تردد در محورهای کوهستانی همزمان با بارش برف، بر لزوم اعمال محدودیت تردد برای تریلرهای پنج‌محور تأکید کرد و گفت: در شرایط لغزندگی، این نوع کشنده‌ها بیش از سایر خودروهای سنگین در معرض پدیده قیچی‌شدن قرار می‌گیرند و ادامه تردد آنها بدون محدودیت می‌تواند به حوادث جدی و انسداد محورهای اصلی منجر شود.

وی با انتقاد صریح از وضعیت تولید کاربری‌ها و یدک‌کش‌های غیر استاندارد، افزود: بخش قابل توجهی از این کاربری‌ها در کارگاه‌های زیرپله‌ای، گاراژی و فاقد نظارت تولید می‌شود. حتی اگر این یدک‌ها توسط کشنده‌های استاندارد حمل شوند، به دلیل نداشتن حداقل استانداردهای ایمنی، تهدید جدی برای جان مردم و سرمایه‌های ملی هستند.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه معضل کاربری‌های غیرمجاز به یک موضوع مزمن و خسارت‌بار تبدیل شده است، تصریح کرد: یک‌بار برای همیشه باید تکلیف این کارگاه‌های فاقد مجوز و تولیدکنندگان کاربری‌های غیراستاندارد روشن شود. ادامه این روند یعنی تداوم حوادث تلخ، واژگونی‌ها، قیچی‌کردن‌ها و تلفاتی که هیچ توجیهی ندارد.

سردار حسینی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی اصلی این حوزه خواست با قاطعیت وارد عمل شود و اضافه کرد: انتظار می‌رود سازمان راهداری این موضوع را به‌صورت جدی و بنیادی در دستور کار قرار دهد. حذف کارگاه‌های غیرمجاز و نظارت بر فرایند تولید کاربری‌ها یک ضرورت غیرقابل‌تعویق است.

وی در پایان تأکید کرد: پس از ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی لازم، پلیس راهور نیز مرحله‌به‌مرحله کنترل و برخورد با کاربری‌ها و یدک‌های غیر استاندارد را آغاز خواهد کرد تا شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناشی از این تخلفات باشیم.