جهانگیری: پیشنهاد کاهش بودجه فرهنگی آدرس غلط به تصمیم گیران و مردم است

شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظرهایی در خصوص کاهش یا حتی حذف بودجه برخی نهادهای فرهنگی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده، بر نقش بنیادین فرهنگ در امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی کشور تاکید و از بیان این دیدگاه‌ها انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه «فرهنگ زیربنای همه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است»، گفت: متأسفانه گاهی اوقات در فضایی هیجانی یا تحت‌تأثیر برخی نگاه‌های صرفاً اقتصادی، از اهمیت نهادهای فرهنگی غفلت می‌شود، در حالی که بدون تحکیم پایه‌های فرهنگی نمی‌توان انتظار امنیت، پیشرفت علمی، رشد اقتصادی و حتی آرامش اجتماعی داشت.

به گفته وی، کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی در شرایط فعلی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه نوعی «آدرس غلط دادن به مردم و تصمیم‌گیران» است.

نماینده مردم ارومیه در ادامه به تناقض موجود در برخی رویکردهای فعلی اشاره کرد و گفت: وقتی دولت مردان در موضوعاتی مانند حجاب، آسیب‌های اجتماعی، ترویج خانواده و ارتقای سلامت روان جامعه تأکید می‌کنند که باید کار فرهنگی انجام شود، سوال اینجاست که با چه پشتوانه‌ای آیا می‌توان انتظار تحول فرهنگی داشت اما حمایت‌های مالی از نهادهای فعال در این حوزه را محدود کرد؟

وی افزود: فرهنگ فقط شعار نیست؛ محصول تلاش‌های مداوم، بلندمدت و هزینه‌بر است. حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در عمل به معنی تضعیف زیرساخت‌های فکری و هویتی جامعه است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه نهادهای فرهنگی در هر کشور بازوان نرم اقتدار ملی هستند، گفت: بودجه فرهنگی هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی است.

وی تاکید کرد: کشورهایی که امروز از نظر اقتصادی موفق‌اند، ابتدا در حوزه فرهنگ کار زیربنایی انجام داده‌اند. ما در شرایطی هستیم که دشمنان انقلاب اسلامی از طریق جنگ شناختی و رسانه‌ای به‌دنبال تضعیف بنیان فرهنگی جامعه هستند؛ بنابراین کوچک‌ترین غفلت در این حوزه خطایی استراتژیک خواهد بود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اصلاح برخی رویه‌ها در نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی لازم است، اما اصل بودجه باید افزایشی و هدفمند باشد، اظهار کرد: طبیعی است که باید با شفافیت، آسیب‌شناسی و کارآمدسازی بودجه‌های فرهنگی را دنبال کنیم، اما جهت‌گیری اصلی نباید به‌سمت کاهش برود. توسعه فرهنگی کشور در گرو اعتماد، استمرار و حمایت مالی پایدار است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قطعاً در بررسی لایحه بودجه با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا نهادهای فرهنگی، هنری، قرآنی و تربیتی کشور دچار چالش نگردند.

جهانگیری تصریح کرد: فرهنگ همان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت است. اگر این پیوند ضعیف شود، هیچ بودجه اقتصادی نمی‌تواند جای آن را پر کند. امروز نیاز ما نه تقلیل بودجه فرهنگی، بلکه تقویت جبهه فرهنگی انقلاب است. این امر یعنی حمایت از مدارس، مراکز تبلیغی، هنرمندان متعهد، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه نهادهایی که در متن جامعه فعالیت تربیتی و فرهنگی دارند.