اعمال قانون یک میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در ۸ ماه

‎به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسروی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، با استناد به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اظهار کرد: براساس ماده ۲۰ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل ونقل و عبور و مرور در مورد موتور سیکلت ها نیز جاری است؛ همچنین طبق بند ۹۲ ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، موتورسیکلت وسیله نقلیه ای است برای حمل انسان (نه بار) که دارای نیروی محرکه است؛ بنابراین از نظر قانون، کوچک بودن یا حجم موتور با سی سی کم، ملاک مستثنی بودن از رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیست.

وی افزود: بر همین مبنا رانندگی با کلیه موتور سیکلت های دارای نیروی محرکه طبق ماده ۲۶ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی است.

سرهنگ خسروی آمار تصادفات موتور سواران در پایتخت را از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بالغ بر ۲۶ هزار فقره اعلام کرد که از این میان حدود ۱۲ هزار فقره منجر به جرح و ۲۴۶ مورد منجر به فوت شده است؛ از میان تصادفات فوتی، تعداد ۱۴۲ مورد در معابر بزرگراهی، ۹۱ فقره در خیابان‌های اصلی، ۶ فقره در تونل‌ها و ۷ فقره در خیابان‌های فرعی به وقوع پیوسته است.

خسروی افزود: لازم به ذکر است ۱۳ فقره از تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران در داخل خطوط ویژه «محل تردد اتوبوس» رخ داده است.

سرهنگ خسروی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی با قوت و جدیت و به تناسب توانایی‌ها و تجهیزات در اختیار، با موتور سیکلت سواران متخلف برخورد قانونی می‌نماید به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تخلف کلاه ایمنی، ۶۰۰ هزار فقره تخلف عبور از محل ممنوع، ۲۸۲ هزار فقره تخلف توقف در پیاده رو و بیش از ۴۰۰ هزار فقره تخلفات مربوط به پلاک را اعمال قانون کرده است.

وی در پایان گفت: کلاه ایمنی، کلاه زندگیست به موتورسواران توصیه می‌شود، بدون کلاه ایمنی حتی در مسیرهای نزدیک، تردد نکنند. همچنین با موتورسیکلت وارد معابر بزرگراهی و تونل‌ها نشوند چرا که اساساً بزرگراه برای تردد موتورسیکلت طراحی نشده است و ایمنی موتورسواران در اینگونه معابر بسیار پایین و تضمین نشده است.