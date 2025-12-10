  1. جامعه
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه طرح زوج‌وفرد متعلق به پلیس نیست، گفت: آلودگی هوا با یک تصمیم مقطعی حل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر اجرای طرح زوج‌وفرد بر کاهش آلاینده‌های خودروها و آلودگی هوا، با تأکید بر اینکه این طرح متعلق به پلیس نیست، توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره اجرای آن در کمیته اضطرار آلودگی هوا انجام می‌شود و پلیس تنها مجری مصوبات است.

وی با بیان اینکه بارها شنیده‌ام برخی تصور می‌کنند طرح زوج‌وفرد طرح پلیس است؛ درحالی‌که اینگونه نیست، افزود: بخش مهمی از مدیریت طرح زوج‌وفرد نیز باید از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل شود و پلیس در مرحله اجرا نقش دارد، نه در تصمیم‌سازی.

سردار حسینی تأکید کرد که طرح زوج‌وفرد نه متعلق به پلیس است و نه راه‌حل نهایی و کامل برای کاهش آلودگی هوا و ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم فقط با اجرای طرح زوج‌وفرد آلودگی هوا از بین برود، این انتظار درست و منطقی نیست. این طرح می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد، اما راه‌حل اصلی نیست.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به مجموعه راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت هوا گفت: محدوده‌های تردد باید استاندارد شوند، سوخت باید اصلاح شود، موتور خودروها باید استاندارد باشد، ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید تقویت و نوسازی گردد، و به‌جای خودروهای شخصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید تکلیف موتورسیکلت‌های فرسوده که بیش از ۹۰ درصدشان در شرایط فرسودگی هستند، مشخص شود.

سردار حسینی در پایان تصریح کرد: حل مشکل آلودگی هوا تنها با یک طرح ممکن نیست؛ بلکه به یک بسته کامل از اقدامات هماهنگ و چند وجهی نیاز دارد تا بتوان انتظار بهبود پایدار را داشت.

    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      راه حل واقعی معضل آلودگی هوا ، اولاً مربوط می‌شود به تعطیلی تولید ارابه‌های مرگ در ایران و ثانیا مجوز ورود خودروهای استاندارد هیبریدی و برقی و ثالثاً جلوگیری از مازوت سوزی غیر استاندارد .
    • ایرانی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      راه حل نهایی نیست اما برای شما خیلی مفید هست.
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      8 0
      پاسخ
      کمی هم به مردم و مشکلات انها فکر کنید و این تصمیمات کودکانه را ملغی کنید مردم گرفتارند

