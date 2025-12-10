لزوم حمایت از رویدادهای فرهنگی قروه و تبدیل آن به قطب فرهنگی کردستان

‌به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی صبح چهارشنبه در دیدار با مرتضی جوانمردی فرماندار قروه، بر لزوم حمایت همه‌جانبه از توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان تأکید کرد.

فرهادی با تبریک انتصاب جوانمردی به‌عنوان فرماندار قروه، این شهرستان را دارای استعدادهای برجسته هنری دانست و گفت: قروه ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از نقاط مهم فرهنگی استان را دارد و حوزه هنری آماده همکاری در برنامه‌های مشترک و رویدادهای هنری است.

وی با اشاره به جایگاه تئاتر در قروه افزود: دفتر استانی تئاتر بچه‌های مسجد در این شهرستان فعال است و سال گذشته نخستین جشنواره استانی تئاتر بچه‌های مسجد با حضور گروه‌های برتر در قروه برگزار شد.

گلایه از خلف وعده‌ها و درخواست حمایت برای دوره دوم جشنواره

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌ها، سال گذشته برخی وعده‌های حمایتی مسئولان شهرستان در قبال این جشنواره عملی نشد، امیدواریم در دومین دوره شاهد پشتیبانی مؤثر از این رویداد مسجدمحور باشیم.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به ظرفیت صنعتی و معدنی قروه—به‌ویژه معادن طلا و سنگ—گفت: استفاده هوشمندانه از توان اقتصادی شهرستان در کنار توجه به آموزش هنر، می‌تواند قروه را به یکی از قطب‌های مهم فرهنگی و هنری استان بدل کند.

وی تاکید کرد، حوزه هنری آمادگی دارد برای تحقق این هدف، همکاری‌های گسترده‌ای با فرمانداری و نهادهای محلی داشته باشد.

تأکید فرماندار قروه بر ضرورت بازیابی سهم هنری شهرستان

مرتضی جوانمردی فرماندار قروه نیز در این دیدار با بیان اینکه هنر یکی از عوامل اصلی نشاط اجتماعی و پویایی جامعه است، گفت: قروه سال‌ها در زمینه هنر دچار عقب‌ماندگی بوده و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، سهم ازدست‌رفته شهرستان را احیا کنیم.

وی با اعلام حمایت از اجرای برنامه‌های هنری، خواستار تدوین برنامه جامع هنر و تشکیل کارگروه ویژه پیگیری امور هنری در شهرستان شد.