سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص و تعیین تکلیف زمین برای ۷۹ درصد از مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح استان خبر داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: از ابتدای تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون سه هزار و ۸۶۶ متقاضی در شهرهای تحت پوشش این ادارهکل ثبتنام کردهاند که از این تعداد، دو هزار و ۴۷۷ خانوار بهعنوان مشمول طرح شناسایی و تأیید نهایی شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع مشمولان تاییدشده، تاکنون یک هزار و ۹۴۸ خانوار تعیین تکلیف و تخصیص اراضی به آنها صورت گرفته که نشاندهنده پیشرفت قابل قبول اجرای این قانون در استان سمنان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: بیشترین حجم متقاضیان مربوط به شهرهای سمنان و دامغان است، بهطوری که شهر سمنان با یک هزار و ۳۲۱ مشمول و دامغان با ۸۰۹ مشمول در صدر شهرهای دارای مشمولان این طرح قرار دارند.
حسینی طباطبایی با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک ماه گذشته اظهار کرد: مراسم قرعهکشی و جانمایی قطعات اراضی مشمولان در دو شهر گرمسار و مهدیشهر برگزار شد که در شهر گرمسار ۱۲۰ قطعه زمین و در شهر مهدیشهر نیز ۱۰۳ قطعه زمین برای واگذاری به مشمولان مشخص و جانمایی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل حجم بالای تقاضا در شهرهای سمنان و دامغان، برخی متقاضیان در صف دریافت زمین قرار دارند و ادارهکل راه و شهرسازی استان در حال بررسی و چارهاندیشی برای تأمین زمین مورد نیاز این دسته از متقاضیان است
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اعتراض برخی متقاضیان نسبت به تأخیر در تعیین تکلیف پروندهها تصریح کرد: فرآیند تأمین زمین، فرآیندی مطالعاتی، زمانبر و چندبخشی است و در کنار تأمین زمین، ایجاد مطلوبیت سکونت، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و آمادهسازی اراضی نیز باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
