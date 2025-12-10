به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گلشن با اشاره به فعالیت شبانهروزی مرکز ۱۳۷ شهرداری همدان اظهار کرد: با توکل بر خدا و در راستای خدمترسانی بیوقفه به شهروندان، تمامی پرسنل سامانه ۱۳۷ و تیمهای پشتیبانی عملیاتی شهرداری در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ بهنوعی مرکز فرماندهی عملیات اجرایی شهرداری محسوب میشود، افزود: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده مواردی چون آبگرفتگی معابر، ریزش یا شکستگی شاخههای درختان و هرگونه انسداد شبکههای زهکشی، صرفاً از طریق تماس با شماره ۱۳۷ موضوع را گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
گلشن تصریح کرد: هدف اصلی این سامانه، حفظ ایمنی، آسایش و آرامش شهروندان است و با همکاری و اطلاعرسانی بهموقع هماستانیهای عزیز، تلاش میشود این دوره بارشی بدون حادثه پشت سر گذاشته شود.
شهروندان میتوانند به صورت ۲۴ ساعته از طریق شماره ۱۳۷ مشکلات شهری خود را با سامانه جامع مدیریت شهری شهرداری همدان در میان بگذارند.
