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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

شهردار همدان خبر داد:

آماده باش ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی برای پاکسازی معابر همدان

آماده باش ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی برای پاکسازی معابر همدان

همدان - شهردار همدان از آماده باش ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی برای پاکسازی معابر همدان در ایام زمستان و فصل بارش برف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری مانور آماده باش ماشین آلات برف روبی همدان گفت: امسال تعداد ۲۵۰ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، کمپرسی، باب کت، خاور با استفاده از ۷۵۰ نفر نیرو وظیفه برف روبی، پاکسازی، نمک پاشی و یخ زدایی معابر اصلی و فرعی شهر همدان را در مواقع لزوم بر عهده دارند.

صوفی خواستار مشارکت شهروندان در عملیات برف روبی معابر شد و گفت: شهروندان در سال‌های گذشته با مشارکت و همراهی خود یاری رسان مدیریت شهری بوده‌اند.

وی از شهروندان خواست در زمان بارش برف از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و تا حد اماکن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و خودروهای خود را به لاستیک‌های یخ شکن، زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

رئیس شورای شهر همدان نیز عنوان کرد: با تدابیر اندیشیده شده شاهد آمادگی مجموعه مدیریت شهری همدان در رابطه با موضوع برف روبی معابر در فصل بارش هستیم.

ماسه و نمک به اندازه کافی تهیه شده است

سید مسعود عسگریان افزود: در بازدید صورت گرفته شاهد آمادگی انواع ماشین آلات سبک و سنگین برف روبی سازمان مدیریت پسماند و خدمات موتوری شهرداری همدان و بخش خصوصی بودیم و ماسه و نمک نیز به اندازه کافی تهیه شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز گفت: در هر عملیاتی پیش بینی شرایط و آمادگی تجهیزات و عوامل انسانی، اجرای به موقع عملیات و خدمات رسانی بعد از عملیات اجرایی مورد توجه است ضمن اینکه شاهد آمادگی مجموعه مدیریت شهری همدان در حوزه برف روبی و پاکسازی معابر شهری در فصل بارش هستیم.

کامران گردان افزود: در حوزه تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین و همچنین خرید شن و ماسه تدابیر لازم اندیشیده شده و امید می‌رود در فصل بارش برف و نزولات آسمانی شاهد خدمات رسانی مناسبی به شهروندان باشیم.

وی در ادامه افزود: شهرداری همدان نسبت به خرید و تهیه ماسه شسته جهت برف روبی معابر سطح شهر اقدام کرده که این موضوع در کاهش آلودگی هوا و کاهش گرد و غبار در بعد از عملیات برف روبی معابر بسیار حائز اهمیت است.

عضو شورای شهر همدان ادامه داد: رانندگان ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری و بخش خصوصی از معابر اصلی و فرعی و تأسیسات شهری مناطق چهارگانه بازدید میدانی خواهند داشت.

آمادگی کامل نیروها و تجهیزات شهرداری همدان در هنگام بارش نزولات آسمانی

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات شهرداری همدان در هنگام بارش نزولات آسمانی خبر داد و گفت: امسال با آمادگی کامل تجهیزات و ماشین آلات و نیروهای خدمات رسان، در کوتاه‌ترین زمان عملیات برف روبی، پاکسازی، نمک پاشی و یخ زدایی معابر اصلی و فرعی را انجام می‌دهیم.

وحید علی ضمیر در ادامه بر لزوم تسریع در خدمات رسانی به شهروندان تاکید کرد و گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در زمان بارش برف، نسبت به پاکسازی برف جلوی درب منازل و مغازه‌ها در ساعات اولیه اقدام کنند تا در صورت حمل دوباره کاری انجام نشود و با مجموعه شهرداری نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

وی افزود: شهروندان همدانی هر گونه درخواست و مشکل در رابطه با برف روبی معابر اصلی و فرعی را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری همدان در میان بگذارند تا عوامل مدیریت شهری نسبت به رفع مشکل احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 5075160

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