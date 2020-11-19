آماده باش ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات برف روبی برای پاکسازی معابر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری مانور آماده باش ماشین آلات برف روبی همدان گفت: امسال تعداد ۲۵۰ دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین شامل گریدر، لودر، کمپرسی، باب کت، خاور با استفاده از ۷۵۰ نفر نیرو وظیفه برف روبی، پاکسازی، نمک پاشی و یخ زدایی معابر اصلی و فرعی شهر همدان را در مواقع لزوم بر عهده دارند.

صوفی خواستار مشارکت شهروندان در عملیات برف روبی معابر شد و گفت: شهروندان در سال‌های گذشته با مشارکت و همراهی خود یاری رسان مدیریت شهری بوده‌اند.

وی از شهروندان خواست در زمان بارش برف از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و تا حد اماکن از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و خودروهای خود را به لاستیک‌های یخ شکن، زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

رئیس شورای شهر همدان نیز عنوان کرد: با تدابیر اندیشیده شده شاهد آمادگی مجموعه مدیریت شهری همدان در رابطه با موضوع برف روبی معابر در فصل بارش هستیم.

ماسه و نمک به اندازه کافی تهیه شده است

سید مسعود عسگریان افزود: در بازدید صورت گرفته شاهد آمادگی انواع ماشین آلات سبک و سنگین برف روبی سازمان مدیریت پسماند و خدمات موتوری شهرداری همدان و بخش خصوصی بودیم و ماسه و نمک نیز به اندازه کافی تهیه شده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز گفت: در هر عملیاتی پیش بینی شرایط و آمادگی تجهیزات و عوامل انسانی، اجرای به موقع عملیات و خدمات رسانی بعد از عملیات اجرایی مورد توجه است ضمن اینکه شاهد آمادگی مجموعه مدیریت شهری همدان در حوزه برف روبی و پاکسازی معابر شهری در فصل بارش هستیم.

کامران گردان افزود: در حوزه تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین و همچنین خرید شن و ماسه تدابیر لازم اندیشیده شده و امید می‌رود در فصل بارش برف و نزولات آسمانی شاهد خدمات رسانی مناسبی به شهروندان باشیم.

وی در ادامه افزود: شهرداری همدان نسبت به خرید و تهیه ماسه شسته جهت برف روبی معابر سطح شهر اقدام کرده که این موضوع در کاهش آلودگی هوا و کاهش گرد و غبار در بعد از عملیات برف روبی معابر بسیار حائز اهمیت است.

عضو شورای شهر همدان ادامه داد: رانندگان ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری و بخش خصوصی از معابر اصلی و فرعی و تأسیسات شهری مناطق چهارگانه بازدید میدانی خواهند داشت.

آمادگی کامل نیروها و تجهیزات شهرداری همدان در هنگام بارش نزولات آسمانی

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات شهرداری همدان در هنگام بارش نزولات آسمانی خبر داد و گفت: امسال با آمادگی کامل تجهیزات و ماشین آلات و نیروهای خدمات رسان، در کوتاه‌ترین زمان عملیات برف روبی، پاکسازی، نمک پاشی و یخ زدایی معابر اصلی و فرعی را انجام می‌دهیم.

وحید علی ضمیر در ادامه بر لزوم تسریع در خدمات رسانی به شهروندان تاکید کرد و گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در زمان بارش برف، نسبت به پاکسازی برف جلوی درب منازل و مغازه‌ها در ساعات اولیه اقدام کنند تا در صورت حمل دوباره کاری انجام نشود و با مجموعه شهرداری نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

وی افزود: شهروندان همدانی هر گونه درخواست و مشکل در رابطه با برف روبی معابر اصلی و فرعی را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری همدان در میان بگذارند تا عوامل مدیریت شهری نسبت به رفع مشکل احتمالی اقدام کنند.