۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

بارش برف در گردنه بیدسرخ کنگاور

کرمانشاه- در پی فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه، صبح روز چهارشنبه گردنه بیدسرخ کنگاور برفی شد.

