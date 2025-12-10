https://mehrnews.com/x39PWx ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ کد خبر 6684213 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ بارش برف در گردنه بیدسرخ کنگاور کرمانشاه- در پی فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه، صبح روز چهارشنبه گردنه بیدسرخ کنگاور برفی شد. دریافت 4 MB کد خبر 6684213 کپی شد مطالب مرتبط تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا پایان هفته تردد در محورهای شهرستان پاوه برقرار است؛ گردنه تته مسدود شد شریعت پناه: تردد در گردنههای سردشت بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نیست تداوم ناپایداریهای جوی در کرمانشاه تا پایان هفته مسدود شدن مسیر پاوه به مریوان بر اثر برف و کاهش شدید دید بارش برف در روستای دهنو شهرستان کنگاور برچسبها سامانه بارشی کنگاور کرمانشاه بارش برف
