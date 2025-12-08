علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه که روز شنبه (۱۵ آذر) برای آن هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ صادر شده بود، اظهار کرد: این سامانه همچنان تا پایان هفته جاری جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: فعالیت این سامانه ضمن کاهش محسوس دمای روزانه، به تناوب موجب وزش باد، بارندگی و تشکیل مه در نقاط مختلف استان میشود و پیشبینیها نشان میدهد بارشهای قابل توجهی در مناطق مختلف کرمانشاه رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه شدت ناپایداریها طی ساعاتی از امروز (دوشنبه) تا چهارشنبه، بهویژه در نواحی شمالغرب و غرب استان بیشتر خواهد بود، گفت: بارشها در برخی ساعات با رعدوبرق و احتمال رگبار پراکنده تگرگ همراه است که میتواند علاوه بر آبگرفتگی معابر و رواناب، موجب بروز سیلابهای محلی در مناطق یادشده شود.
زورآوند تصریح کرد: بارشها افزون بر ارتفاعات، در اواخر فعالیت سامانه و با کاهش تدریجی دمای هوا ممکن است در برخی مناطق سردسیر استان به شکل رگبار برف مشاهده شود.
وی با اشاره به اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد، گفت: در این دو روز اگر بارشی در سطح استان رخ دهد، غالباً به صورت پراکنده و متمرکز در نواحی شرقی خواهد بود.
