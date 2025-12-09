تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه همچنان تا پایان هفته جاری فعال بوده و به تناوب سبب بارندگی، وزش باد و رعدوبرق در سطح استان می‌شود.

وی با بیان اینکه شدت فعالیت سامانه طی ساعاتی از امشب تا ظهر فردا و به‌ویژه در نیمه غربی استان قابل توجه خواهد بود، افزود: این شرایط علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب، ممکن است در برخی مناطق با رگبار پراکنده تگرگ و وقوع سیلاب‌های محلی نیز همراه شود. زورآوند گفت: بارش در ارتفاعات به شکل برف مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در دو روز پایانی هفته از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود اما با کاهش تدریجی دمای هوا، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده برف و مه صبحگاهی به‌خصوص در مناطق سردسیر افزایش می‌یابد.

زورآوند در پایان گفت: احتمال بارش در روز پنجشنبه بیشتر در مناطق شرقی استان وجود دارد و توصیه می‌شود شهروندان و عوامل اجرایی هشدارهای جوی را مدنظر قرار دهند.