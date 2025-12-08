تردد در محورهای شهرستان پاوه برقرار است؛ گردنه تته مسدود شد

محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارش سامانه اخیر تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز به ۶۳ میلیمتر رسیده و مجموع بارشهای سال جاری نیز تاکنون ۱۱۷ میلیمتر ثبت شده است.
وی با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی شهرستان پاوه باز و تردد در آنها روان است، افزود: نیروهای راهداری بهصورت شبانهروزی در حال پایش مسیرها، ریزشبرداری و رفع هرگونه آبگرفتگی هستند.
فلاح همچنین از وقوع ریزش کوه در چند نقطه شهرستان خبر داد و گفت: این مناطق با تلاش راهداران پاکسازی شدهاند.
رئیس اداره راهداری شهرستان پاوه ادامه داد: گردنه تته به دلیل بارش بیش از ۱۲ سانتیمتر برف مسدود شده است، اما مسیر جایگزین پاوه – هجیج – هورامان به سمت سروآباد یا مریوان برای تردد آماده و قابل استفاده است.
