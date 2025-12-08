به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نت پک‌ترا» وزیر اطلاع‌رسانی کامبوج اعلام کرد که در پی تشدید درگیری‌ها در مرز این کشور با تایلند، دست‌کم چهار غیرنظامی کشته و حدود ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

به‌گفتهٔ این مقام دولت کامبوج، این حملات ساکنان استان‌های مرزی اودار مینچی و پره‌ویهیر را تحت تأثیر قرار داده است.

رسانه‌ها از فرار گسترده مردم در مناطق مرزی بین تایلند و کامبوج خبرداده اند.

ارتش تایلند پیش‌تر گزارش داده بود که یک نظامی تایلندی در درگیری‌های مرزی با کامبوج کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

ارتش تایلند مدعی شد که نیروهای مرزبانی کامبوج، ساعت ۵ صبح روز دوشنبه به وقت محلی (ساعت ۲۲:۰۰ روز یکشنبه به وقت گرینویچ) مناطق مرزی را بمباران کرده اند.

کامبوج، امروز دوشنبه، تیم ناظران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را از دور جدید تنش‌ها در مرز با تایلند مطلع و خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این شرایط شد.

وزارت دفاع کامبوج نیز اعلام کرد که همچنان به تمامی توافق‌های پیشین برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی بر اساس قوانین بین‌المللی پایبند است و به همین دلیل به حملات جدید تایلند پاسخ نداده است.

صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوایی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبرداد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس و شروع درگیری متهم کرده اند.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.

ازسرگیری درگیری ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ، در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان دو طرف مذکور را پایان دهد. بنابراین، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به ۸ جنگ در مقیاس واقعیات میدانی و گزارش‌های مستقل، بیشتر یک عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی است تا یک واقعیت تاریخی.

در موارد متعددی اساساً جنگی وجود نداشته (مانند مصر–اتیوپی یا صربستان–کوزوو) و در برخی دیگر، آتش‌بس‌های شکننده، بدون توافقات نهایی یا حل ریشه‌ای مسائل برقرار شده‌اند. ترامپ در تلاش است با بزرگ‌نمایی نقش خود در سیاست خارجی و صلح‌سازی، چهره‌ای موفق و صلح‌طلب از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی که این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعی. بنابراین ادعای پایان دادن به ۸ جنگ در ۸ ماه نه‌تنها اغراق‌آمیز، بلکه گمراه‌کننده است.