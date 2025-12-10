مزرعه رمز ارز غیرمجاز در کوهدشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی این شهرستان مبنی بر اینکه یک نفر در یکی از محله‌های شهر کوهدشت به صورت مزرعه اقدام به استفاده غیرقانونی استخراج رمز ارز دیجیتال می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر شش دستگاه ماینر که به صورت غیرقانونی با استفاده از برق شهری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این ماینرها شش میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.