  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

توقیف محموله ۲۵ هزار لیتری سوخت خارج از شبکه توزیع در لرستان

توقیف محموله ۲۵ هزار لیتری سوخت خارج از شبکه توزیع در لرستان

خرم‌آباد- جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه تریلر تانکردار حامل ۲۵ هزار لیتر سوخت مازوت خارج از شبکه توزیع داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف سوخت خارج از شبکه توزیع

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت مازوت خارج از شبکه توزیع شدند که فاقد مجوزهای قانونی لازم بود.

دستگیری متهم و برآورد ارزش محموله

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله سوختی حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

هشدار به مخلان اقتصادی

سرهنگ ابدال‌چگنی در پایان ضمن هشدار جدی به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا توزیع غیرقانونی سوخت، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کد خبر 6692766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جلیل بندقیری IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      سلام برنج ها و روغن ها کجا رفته؟
    • فریبا IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدا قوت سرهنگ سالم و برقرار باشید 👏💖

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها