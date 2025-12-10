  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان معارفه شد

خرم‌آباد- آئین تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با حضور مسئولان انتظامی، اصحاب رسانه و کارکنان این معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با حضور معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامی استان، جمعی از اصحاب رسانه و کارکنان این معاونت برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ ایرج نظری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای والامقام نیروی انتظامی لرستان و تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، از همراهی و تعامل صمیمانه اصحاب رسانه قدردانی کرد.

نقش رسانه در تقویت ارتباط پلیس و جامعه

سرهنگ نظری در سخنان خود اصحاب رسانه را «پل ارتباطی مؤثر میان مردم و پلیس» توصیف کرد و گفت: تبیین عملکرد پلیس و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها بدون همکاری رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی در تقویت ارتباطات سازمانی و مردمی، ابراز امیدواری کرد: با انتصاب سرهنگ احمدی‌پور، سرعت و کیفیت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی پلیس استان بیش از پیش افزایش یابد.

در ادامه این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ علی گلالی در دوران مسئولیت خود، حکم انتصاب سرهنگ یوسف احمدی‌پور به عنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان قرائت شد.

این انتصاب بنا به پیشنهاد سردار محمدرضا هاشمی‌فر و با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور صورت گرفته است.

این آئین با قدردانی از زحمات معاون پیشین و آغاز مأموریت معاون جدید فرهنگی و اجتماعی به پایان رسید.

    • حسین رحیمی IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 4
      پاسخ
      جناب احمدی پور انسان شایسته و کاربلد هستن و یقینا با حضور ایشون تو جایگاه مهم و حساس مثل این جایگاه یقیقا متحول میشه.
    • فرامرز احمدی IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      انشاللله که موفق و سربلند باشن🤲
    • منوچهر پدرام IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بسیار بجا و شایسته

