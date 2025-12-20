رزمایش طرح زمستانه پلیس لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی روز شنبه در مراسم آغاز این رزمایش که با حضور مسئولان استانی و نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در میدان صبحگاه انتظامی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل حاضر در طرح، اظهار داشت: این رزمایش از امروز آغاز و تا ۲۰ اسفندماه با هدف ارتقای امنیت ترافیکی و صیانت از جان شهروندان در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد شد.

هم‌افزایی پلیس و دستگاه‌های امدادی

وی با اشاره به نقش مؤثر هم‌افزایی میان پلیس و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان افزود: اگر امروز در استان شاهد کاهش تصادفات فوتی و جرحی هستیم، این موفقیت حاصل فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی عزیزانی است که در گرما و سرمای زمستان، بی‌وقفه در میدان خدمت حاضرند.

خدمت در مسیر حفظ جان مردم عبادت است

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه خدمت در مسیر حفظ جان مردم، عبادتی بزرگ است، تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید هر کس جان انسانی را نجات دهد، گویی جان همه مردم را نجات داده است و این آیه به روشنی جایگاه تلاش‌های شما عزیزان را تبیین می‌کند.

حضور منسجم دستگاه‌های مسئول برای زمستانی ایمن‌تر

سرهنگ ابدال‌چگنی ضمن خیرمقدم به معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان خرم‌آباد و مدیران دستگاه‌های مسئول از جمله ستاد بحران، راهداری، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری و شرکت‌های بیمه، خاطرنشان کرد: حضور منسجم و هماهنگ این مجموعه‌ها نویدبخش زمستانی ایمن‌تر برای مردم استان خواهد بود.

تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش حوادث رانندگی

وی در پایان با تقدیر از حضور و همراهی تمامی نیروهای انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان، بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی معابر استان تأکید کرد و اجرای این رزمایش را گامی مهم در راستای حفظ جان شهروندان و ایجاد آرامش در محورهای مواصلاتی دانست.