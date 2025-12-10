به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، تمام ۲۲ قربانی پس از محبوس شدن در آتشسوزی که به سرعت چندین طبقه را فرا گرفت، در داخل ساختمان هفت طبقه کشف شدند. اجساد آنها که به شدت سوخته بودند، در کیسههای مخصوص حمل جسد قرار داده شد و توسط آمبولانسها برای شناسایی بیشتر به بیمارستان پلیس در شرق جاکارتا منتقل شدند.
تیمهای آتشنشانی شهر به جستجوی خود در ساختمان ادامه دادند و بر طبقات سوم تا پنجم که بیشترین خسارت را متحمل شده بودند، تمرکز کردند.
نیروهای نجات از نردبان برای تخلیه چندین نفر از بازماندگانی که هنگام وقوع آتشسوزی در طبقات فوقانی محبوس شده بودند، استفاده کردند. دهها پرسنل و چندین ماشین آتشنشانی برای کنترل آتشسوزی مستقر شدند.
دوی سپتیانتو، یکی از مقامات ارشد بخش اطلاعات اداره آتشنشانی مرکزی جاکارتا، گفت: در این ساختمان، باتریهای لیتیومی برای پهپادها تولید میشود. قربانیان ممکن است دود ناشی از سوختن مواد باتری را استنشاق کرده باشند.
اِسناوا آجی، رئیس آژانس مدیریت و کاهش بلایای جاکارتا، گفت که متوفیها شامل ۷ مرد و ۱۵ زن بوده اند.
وی گفت: مرگ ۲۲ نفر تأیید شده و ۵۴ نفر دیگر از این حادثه جان سالم به در بردهاند. تعداد قربانیان ممکن است همچنان تغییر کند.
