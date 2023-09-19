موزه ملی در اندونزی آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از جاکارتا پست، پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که این حادثه تلفات جانی نداشته است، در حالی که مدیریت موزه همچنان در حال ارزیابی خسارت ناشی از آتش سوزی به مجموعه است.

آتش سوزی حوالی ساعت ۸ شب یکشنبه در ساختمان A موزه که طبق گزارش‌های مختلف خبری از طبقه همکف آن برای نگهداری مصالح ساختمانی برای یک پروژه نوسازی در حال انجام استفاده می‌شد، شروع شد.

موزه ملی اندونزی گسترده‌ترین مجموعه آثار تاریخی و باستان شناسی این کشور را در خود جای داده است.

کومارودین، رئیس نیروی پلیس جاکارتا گفت: «با اینکه تا ساعت ۱۰ شب آتش خاموش شد اما ساختمان صدمات قابل توجهی را متحمل شده است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجموعه آن آسیب جدی دیده باشد.»

علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، اما آسریل ریزال، رئیس سازمان آتش‌نشانی و نجات مرکزی جاکارتا به رسانه‌های محلی گفت که گمان می‌رود آتش‌سوزی ناشی از اتصال برق بوده باشد.