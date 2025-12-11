حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تداوم برنامه‌های معنوی ماه مبارک رمضان و ضرورت تبدیل قرآن به متن زندگی، بیان کرد: اجرای سراسری طرح «زندگی با آیه‌ها» از ابتدای ماه رجب از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای عمل به منویات رهبری است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف تثبیت معنویت در زندگی جوانان و نوجوانان و به صورت بلندمدت طراحی شده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با معرفی کتاب «حالت پرواز» به عنوان محتوای ویژه این طرح، گفت: این کتاب با قالب جیبی و متناسب با نوجوانان طراحی شده و محتوای غنی و دقیقی دارد.

وی ادامه داد: این اثر فقط مخصوص ایام اعتکاف نیست بلکه در آن یک «عهدنامه» گنجانده شده که فرد متعهد می‌شود ۳۰ آیه منتخب را در طول یک ماه، روزانه یک آیه با دقت بخواند، بفهمد، حفظ کند، زندگی کند و سپس سفیر آن شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ و تثبیت روحیه معنوی ایجادشده در جوانان در ایام اعتکاف، بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب، اعتکاف را یک ریاضت و سرمایه معنوی برای ارتقای جوانان می‌دانند و سفارش کرده‌اند این روحیه پس از پایان اعتکاف نیز باقی بماند.