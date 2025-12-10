حاجی میرزایی: سفر رئیس جمهور به قزاقستان دوجانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص سفر امروز پزشکیان، اظهار کرد: اولین سفر به مقصد قزاقستان خواهد بود که سفری دوجانبه میباشد.
وی افزود: در این سفر چندین دیدار و همچنین امضای تفاهمنامههای ارتقای همکاری تدارک دیده شده است. سپس آقای رئیس جمهور به ترکمنستان خواهد رفت و در اجلاس صلح شرکت میکند. در حاشیه این اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه با سران برخی کشورهای حاضر در این اجلاس برنامهریزی شده است.
حاجیمیرزایی متذکر شد: رئیسجمهوری در این اجلاس نطق رسمی خواهد داشت و ملاقاتهایی با برخی رؤسایجمهوری و نخستوزیران برنامهریزی شده که گزارش آن ارائه خواهد شد.
وی گفت: در سفر قزاقستان تعدادی از وزرا رئیسجمهوری را همراهی میکنند و در حوزههای مختلف، از جمله حملونقل و تجارت، پیگیریها و مذاکرات لازم انجام خواهد شد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری ادامه داد: گروه گستردهای از اتاق بازرگانی از قبل به قزاقستان رفتهاند و در حال رایزنی و گفتگو با گروههای تجاری قزاقستان برای بررسی زمینههای مختلف همکاری هستند. قرار است نشست مشترکی با حضور تجار ایران و قزاقستان با حضور رئیسجمهوری برگزار شود.
